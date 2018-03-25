08:00 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аркадий Райкин стал почетным членом украинского "Миротворца"

Российский артист и ведущий Константин Райкин попал в базу "Миротворца". Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Аркадий Райкин стал почетным членом украинского

Его обвиняют в незаконном пересечении российско-крымской границы. Райкин постоянно участвовал в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также - совершал попытки легализации аннексии Крыма на российском телевидении.

Ранее Райкин должен был проводить свои выступления в Одессе, однако его мероприятие было сорвано украинскими гражданскими организациями. Долгое время "Миротворец" сомневался в "двойной игре" Райкина, ведь он также известен и своей резкой критикой российского президента Путина и его коррупционного окружения.

Напомним, что организация "Миротворец" занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство культуры Украины внесло в "черный список" еще четверо российских артистов, которым запретили въезд на территорию страны.


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