23:27 25.03.2018 | Общество | Новости
100189542:Polishuk

В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег - ФОТО

На горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии в воскресенье, 25 марта, выпал красный снег.

В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег - ФОТО

Специалисты объяснили это тем, что в Северной Африке и в странах Ближнего Востока поднялись песчаные бури, а воздушные потоки перенесли оттуда мелкую красную пыль в черноморский регион.

Вместе с тем синоптики сообщили, что цветной дождь или цветной снег с частичками африканского песка не опасны для людей и в целом для экологии.

По их данным цветные снег и дождь были также замечены на территории Одесской области и ряде районов Краснодарского края в России.

Напомним, как сообщал как сообщал УРА-Информ, сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, бушевала на острове Крит в Греции 22 марта.

Воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Одессой полиция обнаружила склад оружия - ФОТО В Кемерово в торговом центре обрушилась крыша, без вести пропали 35 человек На водоемах Украины начинается ледоход, - ГосЧС В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив