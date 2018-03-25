В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег - ФОТО

Специалисты объяснили это тем, что в Северной Африке и в странах Ближнего Востока поднялись песчаные бури, а воздушные потоки перенесли оттуда мелкую красную пыль в черноморский регион.

Вместе с тем синоптики сообщили, что цветной дождь или цветной снег с частичками африканского песка не опасны для людей и в целом для экологии.

По их данным цветные снег и дождь были также замечены на территории Одесской области и ряде районов Краснодарского края в России.

Напомним, как сообщал как сообщал УРА-Информ, сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, бушевала на острове Крит в Греции 22 марта.

Воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.