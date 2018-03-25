16:34 25.03.2018 | Общество | Новости
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На одном из аукционов за баснословную сумму ушли снимки первых гастролей The Beatles - ФОТО

На одном из закрытых британских аукционов был продан дорогостоящий лот не опубликованных фотографий The Beatles. Об этом передает 

На одном из аукционов за баснословную сумму ушли снимки первых гастролей The Beatles - ФОТО

Удивительная коллекция содержит 413 негативных снимков, где юные "жуки" выступают в городах Вашингтон и Балтимор в далеком 1964 году, когда они только начинали свою карьеру поп-исполнителей.

Продать снимки решил Майк Митчелл, который сделал их в 18-летнем возрасте во время прибытия The Beatles и заработал на этом неплохую сумму денег.

Покупатель, который не захотел разглашать свое имя, выкупил у Митчелла сборник фотографий за 357 тыс долларов. Известно, что он является частым посетителем аукциона Omega.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Испании выставили на аукционную продажу футбольный клуб за 1 доллар. 


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