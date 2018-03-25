На одном из аукционов за баснословную сумму ушли снимки первых гастролей The Beatles - ФОТО

Удивительная коллекция содержит 413 негативных снимков, где юные "жуки" выступают в городах Вашингтон и Балтимор в далеком 1964 году, когда они только начинали свою карьеру поп-исполнителей.

Продать снимки решил Майк Митчелл, который сделал их в 18-летнем возрасте во время прибытия The Beatles и заработал на этом неплохую сумму денег.

Покупатель, который не захотел разглашать свое имя, выкупил у Митчелла сборник фотографий за 357 тыс долларов. Известно, что он является частым посетителем аукциона Omega.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Испании выставили на аукционную продажу футбольный клуб за 1 доллар.