17:18 24.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За государственную измену в Украине уже осудили 13 человек

В 2017 году за содействия противнику и государственную измену тюремные сроки получили 13 человек. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ.

За государственную измену в Украине уже осудили 13 человек

По его словам, бороться с "пятой колонной" Украина будет жестко и быстро, никто из обвиняемых не уйдет от своего наказания. За 2017 год в ряды террористических группировок на востоке Украины вступили 11 человек. Все они получили сроки лишения свободы от 10 лет.

Еще двоих фигурантов дела, которые занимались финансированием сепаратистов и ведением информационной войны на пользу Москвы, засудили к 12 годам лишения свободы. Всего украинская прокуратура насчитывает более 100 уголовных дел связанных с государственной изменой военнослужащих и гражданских лиц.

Под коней своего выступления Порошенко подчеркнул, что по всей территории Украины ведется широкомасштабная гибридная война целью которой является посеять хаос и уничтожить украинское государство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине сотрудники службы безопасности провели операцию по ликвидации группы военных, которые занимались шпионажем и сотрудничеством в пользу Л-ДНР. 


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