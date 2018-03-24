09:33 24.03.2018 | Общество | Новости
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В Польше прошли массовые акции протестов

В Польше во многих городах граждане вышли на улицы с протестами против консервативной политики правительства в отношении абортов. Об этом передает The Associated Press.

В Польше прошли массовые акции протестов

Причиной для проведения протестных акций стала инициатива польского парламента на ужесточение правил возможности проведения аборта. Многие женщины настаивают на том, что в европейском государстве не должно быть дискриминации полов по физическому различию.

В стране на сегодняшний день существует наиболее строгое законодательство, которое не разрешает женщинам без специального разрешение группы врачей совершать аборты. Это дозволено только в трех случаях:

- если беременность представляет риск для здоровья матери;

- беременность является результатом изнасилования, инцеста;

- если плод деформирован.

Все остальные случает строго наказываются законом - от огромных штрафов до тюремного заключения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее страной уже прокатилась демонстрации в защиту женщин от строгого законодательства в отношении абортов. Теперь люди пообещали каждую неделю напоминать правительству о своих требованиях к либерализации закона об абортах.


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