В Киеве зафиксировали случаи заболеваемости ветрянкой

Сообщается, что пятеро больных являются военнослужащими одной части, шестой пациент - это беременная женщина. Также в КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" находятся пять человек с подозрениями на корь.

Всех зараженных поместили в карантинное отделение. Власти города объявили о срочном проведении противоэпидемических мероприятий для всех школьников и детей младше 18-ти.

Напомним, что с начала года заболело 7069 человек, из которых 4848 это дети. Вместе с тем официально зарегистрировано семь летальных случаев, связанных с корью. В 2017 году уровень плановой вакцинации в Украине вырос вдвое по сравнению с 2016 годом – вакцинировано 93,3 процентов детей до года, 90,7 процентов детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве стартовала кампания по вакцинации населения от кори.