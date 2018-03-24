12:50 24.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве зафиксировали случаи заболеваемости ветрянкой

В Ирпенскую центральную городскую больницу попали шесть человек, которые заболели ветрянкой. Об этом передает пресс-служба Киевской городской областной администрации.

В Киеве зафиксировали случаи заболеваемости ветрянкой

Сообщается, что пятеро больных являются военнослужащими одной части, шестой пациент - это беременная женщина. Также в КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" находятся пять человек с подозрениями на корь.

Всех зараженных поместили в карантинное отделение. Власти города объявили о срочном проведении противоэпидемических мероприятий для всех школьников и детей младше 18-ти. 

Напомним, что с начала года заболело 7069 человек, из которых 4848 это дети. Вместе с тем официально зарегистрировано семь летальных случаев, связанных с корью. В 2017 году уровень плановой вакцинации в Украине вырос вдвое по сравнению с 2016 годом – вакцинировано 93,3 процентов детей до года, 90,7 процентов детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве стартовала кампания по вакцинации населения от кори.


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