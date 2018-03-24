13:38 24.03.2018 | Общество | Новости
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Сербы не хотят становиться членами НАТО

Большинство граждан Сербии выступили против вступления страны в Североатлантический Альянс. Об этом свидетельствуют данные Института по европейским делам.

Сербы не хотят становиться членами НАТО

В ходе исследования было опрошено около 1200 респондентов. Более 84 процентов высказались против вступления страны в оборонный блок, а 68 процентов считают, что членство в НАТО не принесет стране никаких выгод. 

Более того, большинство граждан страны считают, что место в Альянсе может рассорить Белград с ее соседями, с которыми отношения страны и без того натянуты. Около 10 процентов опрошенных высказались "за" членство в НАТО, еще 6 процентов затруднились ответить.

Часть населения страны еще помнит страшные бомбардировки Белграда авиацией НАТО, которая стала заключительным этапом в ответ на экспансионистскую политику Слободана Милошевича.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Североатлантический альянс отмечает успех Украины в развитии реформ в военной сфере, которые значительно приблизили страну к вступлению в НАТО


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