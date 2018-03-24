23:00 24.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ продолжает демонстрировать успехи в борьбе с "пятой колонной"

В прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ.

СБУ продолжает демонстрировать успехи в борьбе с

Глава государства озвучил, что в 2017 году было предотвращено 17 терактов и 8 диверсий. В начале 2017 года сотрудникам службы безопасности удалось разоблачить, так называемый "теневой контур" депутатов Верховной Рады, который взаимодействовал с малороссийской элитой в эмиграции. Материалы следствия по данному делу скоро будут освещены для общества.

Затем СБУ разоблачило готовящийся масштабный теракт Рубана-Савченко, который был направлен на убийство первых лиц государства и народных депутатов, а затем организации военного переворота в стране. Главные органзаторы преступных действий же задержаны и дают показания в суде.

"Вы (СБУ) мастерски разоблачили то вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами", - подытожил свои слова Порошенко

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины арестовали двух жителей Днепропетровской области, которые занимались ведением информационной кампании в пользу России на нашей территории.  


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