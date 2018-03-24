Прогноз погоды в Украине

На севере государства Киевской, Сумской и Харьковской областях дневная температура поднимется до 2-3 градусов со знаком плюс.

На востоке Украины в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами пройдут дожди с мокрым снегом, температурный максимум составит от 4 до 5 градусов тепла.

На западе на термометрах показатель будет колебаться в отметке 0-2 градусво тепла, на дорогах гололедица, местами пройдет снег. На Закарпатье и Прикарпатье на выходные стоит ожидать существенного потепление - до 9 градусов со знаком плюс.

На остальной территории переменная облачность, без осадков;

В Киеве сегодня столбики термометров покажут до плюс 7-8 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные погоду большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты.