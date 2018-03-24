НБУ за 2017 год вывел из оборота монет на сумму в 1,2 млн гривен

Так, Банкнотно-монетным двором Украины было уничтожено около 2,7 млн монет. Переработанный металл планируется использовать для производства монет номиналами 1,2,5 и 10 гривен.

Также в стратегии НБУ до 2020 года запланировано выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Эксперты прогнозируют уменьшение количества монет на одного украинца на 60 процентов, а банктон до 40 процентов.

Вместе с тем в Нацбанке уточнили, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого банкнота приобретает признаки изношенности. Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить по заранее спланированной стратегии в применением комплексного изъятия последних.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течении 2017 года Национальный банк Украины распродал оригинальные памятные монеты на общую сумму в 106 млн гривен.