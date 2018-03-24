15:23 24.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Над одной из харьковских военных частей проводил разведку беспилотник

В Харьковской области полиция задержала двух подозрительных лиц, которые запустили над военной частью разведывательный беспилотник. Об этом передает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Над одной из харьковских военных частей проводил разведку беспилотник

Сообщается, что над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта пролетел беспилотный летательный аппарат, который сразу же удалось сбить. 

Военные совместно с полицией занялись поисками хозяев "необычной" игрушки. Выяснилось, что двое местных граждан хотели протестировать свое приобретение, однако не ожидали серьезности последствий своих действий.

На данный момент руководство части просит гражданских лиц воздержаться от посещение территории военного объекта. В украинском законодательстве любые разведывательные действия при помощи специальной техники приравниваются к попытке проникновения на территорию военного объекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B пролетел в разведывательных целях Крыма и на Донбассе.


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