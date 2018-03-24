Илон Маск срочно удалил свой аккаунт в Facebook - ФОТО

Причиной для срочного удаления аккаунта послужила переписка Маска с соучредителем WhatsApp Брайаном Эктоном, который резко раскритиковал политику Facebook в защите личных данных пользователей.

Через час Маск предоставил скрины-доказательства того, что Tesla и SpaceX больше нет в Facebook. Илон также пообещал, что будет пристальней относиться в источникам коммуникации с миром и другими пользователями.

Напомним, что замешательство вокруг использования Cambridge Analytica данных с Facebook привел к тому, что пользователей призывают уйти из этой соцсети. Это попросил сделать и Брайан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Израиля организует собственное расследование в деле кражи информации 50 млн пользователей из социальной сети Facebook.