В Испании арестовали пять каталонских политиков

Судья утвердил приговор о временном содержании под стражей без права внесения залога. Как следствие, он удовлетворил ходатайство прокуратуры, объяснив его тем, что есть существенный риск побега и повторное возникновение злодеяний.

Приговор суда затронул кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль, бывшего министра по территории Хосеп Руль, экс-министра иностранных дел Рауль Ромева, экс-министра социальной политики Долорс Басса и бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Тюремное заключение светит Ештремере Туруль, Руль и Ромева. Там уже пребывают стальные каталонские политики, Ориоль Хункерас и Жоаким Форн. Что касается пребывания Форкаделя и Басса, то их отправят в другую тюрьму в 35 километрах от столицы Испании Мадрида.

Стоит заметить, что генеральный секретарь Республиканской левой Каталонии (ERC) Марта Ровира, против которой Верховный суд Испании также выдвинул обвинения в мятеже, покинула Испанию. Ровира стала уже седьмой сторонницей независимости Каталонии из тех, которые бежали за границу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Испании Верховный суд решил оставить под тюремной стражей одиозного каталонского сепаратиста Жоржи Санчеса.