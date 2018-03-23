Задаетесь вопросом об аренде жилья? Открываем секрет, как грамотно снять квартиру в Киеве или Одессе

Тем не менее, для большинства гостей города актуальным является вопрос экономии на размещении. Не все могут позволить себе элитное жилье в центре города. В Одессе квартиры посуточно стоят не дешево, равно как и в Киеве. Есть ли способы экономии на размещении? Специалисты сайтOdesa.oneday.ua расскажут, как снять квартиру посуточно Одессе за 200 грн в день.
Тонкости выбора посуточных квартир.
Один из главнейших факторов, влияющих на ценообразование недвижимости – ее местоположение. Выбирая квартиры посуточно в Киеве, обращайте внимание на размещение апартаментов. Чаще всего туристы хотят жить в престижных и красивых районах, например:
- Подол;
- Крещатик;
- Площадь Независимости;
- Верхний город.
Но именно здесь стоимость жилья взлетает сразу на 40-60% в сравнении с другими районами. Аналогичная ситуация складывается и в Южной Пальмире. В Одессе квартиры посуточно на Дерибасовской или неподалеку от пляжей обойдутся намного дороже.
Вывод простой: если вы хотите снять квартиру за 200 грн в сутки, обращайте внимание на спальные районы. Здесь тихо, спокойно, и цены радуют. А благодаря прекрасному транспортному сообщению (Киев и Одесса могут гордиться своей инфраструктурой) дорога в центр или любой другой район города займет несколько минут.
На что можно рассчитывать?
Не стоит думать, что дешевые квартиры посуточно в Киеве – это старый ремонт и отсутствие нормальных условий. Простой мониторинг предложений покажет, что стандартные однушки за 200 грн/сутки в Киеве и Одессе способны обеспечить жильцам комфортные условия проживания. Здесь обязательно будет:
- Полностью оборудованная кухня и ванная комната.
- Комплект постельных принадлежностей и полотенец.
- Фен, гладильная доска, утюг.
- Набор необходимой бытовой техники (стиральная машина, микроволновка, электрочайник, телевизор, холодильник).
Также в большинстве объектов есть доступ к сети Интернет, кабельное или спутниковое телевидение.
Где искать?
Агентство недвижимости вряд ли поможет снять квартиру посуточно в Киеве и Одессе за 200 грн. Целесообразнее обратиться к помощи специализированных интернет-порталов, на которых вы можете найти объявления об аренде квартир без посредников. Так, на сайтKiyv.oneday.ua вы найдете крупнейшую в Киеве базу посуточных квартир от собственников. Недорогие и элитные квартиры в любом городе страны.
На сайте удобно искать жилье, поскольку есть специальные фильтры для сужения круга поиска. Выберите город, установите нужные критерии поиска (район, цену, даты заселения), и система сама отберет только те апартаменты, которые подходят под ваши требования. Так вы точно найдете квартиру за 200 грн в Одессе или Киеве, чтобы разместиться комфортно без ущерба собственному бюджету.