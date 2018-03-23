20:54 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Временное перемирие на Донбассе окончено

Пророссийско-оккупационные войска на Донбассе около 18:00 открыли огонь в сторону украинских военных в районе Авдеевки. Об этом передает пресс-центра штаба АТО.

Временное перемирие на Донбассе окончено

Сообщается, что по позициям украинский бойцов велся огонь из запрещенного Минскими договоренностями 120 мм миномета в районе Авдеевки. В результате обстрелов никто не из военных и гражданских лиц не пострадал. 

Снаряды попали в несколько жилых помещений. На Луганском и Мариупольском направлении российские наемники продолжают придерживаться режима тишины. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

В Генштабе утверждают, что подобное "перемирие" может сохраниться до конца марта, однако после инаугурации российского президента Владимира Путина постоянные провокации боевиков вернуться в привычное русло. 

Представителям мониторинговой миссии ОБСЕ рекомендуется выходить на первую линию обороны без сопровождения военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 21-22 марта российские боевики придерживались режима прекращения огня в полном объеме. 


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