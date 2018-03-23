Временное перемирие на Донбассе окончено

Сообщается, что по позициям украинский бойцов велся огонь из запрещенного Минскими договоренностями 120 мм миномета в районе Авдеевки. В результате обстрелов никто не из военных и гражданских лиц не пострадал.

Снаряды попали в несколько жилых помещений. На Луганском и Мариупольском направлении российские наемники продолжают придерживаться режима тишины. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

В Генштабе утверждают, что подобное "перемирие" может сохраниться до конца марта, однако после инаугурации российского президента Владимира Путина постоянные провокации боевиков вернуться в привычное русло.

Представителям мониторинговой миссии ОБСЕ рекомендуется выходить на первую линию обороны без сопровождения военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 21-22 марта российские боевики придерживались режима прекращения огня в полном объеме.