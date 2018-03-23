Во Львове до 2024 года намерен отказаться от маршруток

Они будут заменены электротранспортом и автобусами большой вместимости, которые будут работать в режиме автобусов. Соответствующее решение в четверг, 22 марта, было принято на сессии Львовской горрады.

При этом местные депутаты поручили своему исполнительному комитету подготовит "дорожную карту" по замене маршруток на автобусы.

Инициатором такого решения стала жительница Львова Анна Меленчук, которая 29 января 2018 года зарегистрировала на сайте городской рады электронную петицию.

Петиция набрала необходимые 500 голосов, что позволило вынести вопрос на рассмотрение горсоветом. Сегодня депутаты рассмотрели петицию и поддержала ее, указал сроки реализации заменены с двух до пяти лет.

При это теперь городские власти не будут продлевать действующие разрешения на перевозки маршрутками, а также не будут закупать микроавтобусы и автобусы средней вместимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация провела 22 проверки маршрутных такси в городе. По результатам таких проверок были расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками.