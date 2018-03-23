Власти Германии проведут встречу с руководством Facebook

Барляй уже направила официальный запрос руководству европейского подразделения Facebook для организации встречи.

Как утверждает министр, этот инцидент представляет собой угрозу демократии. Она отметила, что руководство европейского подразделения Facebook обязано ответить не некоторые вопросы германского правительства.

По словам Барляй, руководство должно определить, насколько может изменить правила. Также она добавила, что пользователи должны знать, куда уходят их персональные данные, и иметь выбор для защиты этих данных.

В свою очередь статс-министер в ведомстве федерального канцлера Германии Дороте Бэр, которая отвечает за сферу цифровых технологий в немецком правительстве, подчеркнула о важности доверия со стороны пользователей к интернет-компаниям.

Как сказала Бэр, Facebook должен, наконец, понять, что самый важный капитал – не доходы от рекламы, а доверие пользователей.

Напомнм, как ранее сообщал "УРА-Информ", скандал вокруг использования Cambridge Analytica данных с Facebook привел к тому, что пользователей призывают уйти из этой соцсети.