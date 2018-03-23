06:00 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе чиновница требовала взятку от инвалида

В Мариуполе на получении взятки в сумме полторы тысячи долларов США разоблачено должностное лицо областной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Мариуполе чиновница требовала взятку от инвалида

19-летний парень, который с детства является инвалидом, был направлен в ОМСЕК для подтверждения медицинского диагноза и установления группы инвалидности.

Во время прохождения медицинской комиссии 43-летняя чиновник сообщила гражданину о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Она предложила решить проблемму с помощью денег. За свои услуги женщина требовала 1,5 тыс. долларов США.

Гражданин понял противоправность требований женщины и обратился к правоохранителям. Было решено поймать взяточницу "на горячем". В тот же день женщина позвонила своему мужу, чтобы именно через него и состоялась передача части взятки в размере 1,5 тыс. долларов, которые во время обыска средства были изъяты.

Сейчас решается вопрос об открытии в отношении женщины уголовного производства по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а именно за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины  задержали за взятку главного архитектора города Васильков Киевской области.


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