13:29 23.03.2018 | Общество | Новости
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Стала известна причина аварии на подъемнике в Грузии

Причиной аварии на подъемнике в Гаудари, которая произошла на горнолыжном курорте 16 марта, стал человеческий фактор.  Об этом в прямом эфире на специальном брифинге заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Стала известна причина аварии на подъемнике в Грузии

Согласно окончательным заключениям расследования аварии сообщается, что оператор после перепада напряжения поступил не по инструкции.

Как утверждает министр, сотрудник должен был перевести дорогу на дизельный генератор, а затем доставить туристов туда, где бы они сошли, чтобы целиком освободить линию от пассажиров.

Соответствующий отчет по этому делу будет направлен в МВД Грузии, которое ведет расследование.

Известно, что оператор, действовавший на канатной дороге "Садзеле" в день аварии, уже отстранен от работы.

Также ушли в отставку из-за чувства моральной ответственности замдиректора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Коте Кедагидзе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на горнолыжном курорте в Гудаури в результате аварии на подъемнике, пострадали два украинца. Согласно недавно полученным сведениям, среди пострадавших в результате аварии на подъемнике оказались двое граждан Украины, трое россиян, а также гражданине Швеции и Грузии.


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