Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, надвигается северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Также отмечается, что 24 марта в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, днем без осадков.

При этом температура воздуха в указанных регионах ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В свою очередь на анексированном полуострове в Крыму ожидается небольшой дождь, температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов тепла.

"На остальной территории температура ночью 6-11 градусов мороза, в северных областях местами 12-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 9 градусов тепла", - гласит сообщение Укргидрометцентра.