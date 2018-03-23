Синоптики ожидают резкого повышения уровня вода на Дунае

Особенно высоко вода может подняться на участке возле города Вилково. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тут вода может подняться до 150-160 см.

В связи с чем, возможно затопление пониженных незаселенных участков города. По данным ведомства по состоянию на восемь часов утра уровень воды в Дунае возле Вилково составлял 140 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в пятницу, 23 марта, сохранится холодная погода с ночными морозами. В этот день в большинстве областей синоптики осадков не обещают. Лишь в южной части днем мокрый снег с дождем, местами гололед.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.