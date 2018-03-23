Савченко объявила голодовку

Об этом она заявила во время принятия судебного решения.

Также во время выступления, Савченко утверждает, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

По ее словам, "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию, однако это украинская территория на которой проживают украинцы.

"У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была Администрация президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилась в целях изучения. Обвинения необоснованные", - сказала Савченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Шевченковский районный суд столицы поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.