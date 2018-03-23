12:36 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко объявила голодовку

В зале Шевченковского районного суда Киева экс-народный депутат Надежда Савченко во время избирания ей меры пересечения заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, объявляет голодовку.

Савченко объявила голодовку

Об этом она заявила во время принятия судебного решения.

Также во время выступления, Савченко утверждает, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

По ее словам, "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию, однако это украинская территория на которой проживают украинцы.

"У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была Администрация президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилась в целях изучения. Обвинения необоснованные", - сказала Савченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Шевченковский районный суд столицы поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату  Надежде Савченко в виде ареста.


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