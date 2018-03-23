Польша упростит процесс трудоустройства для иностранцев

По его словам, такие изменения готовит министерство инвестиций и развития, которое среди прочего хочет продлить срок легальной работы иностранцев.

Известно, что соответствующая программа будет разработана в первой половине этого года, а во второй половине года она полностью начнет функционировать. Кроме того, министр добавил, что в прошлом году работу в Польше получили от 1,2 до 1,5 млн украинцев.

По оценкам экспертов в 2030 году, на польском рынке труда будет не хватать 1,5 млн человек, поэтому миграция должна расти.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов.