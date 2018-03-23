12:59 23.03.2018 | Общество | Новости
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Польша упростит процесс трудоустройства для иностранцев

Правительство Польши разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов. Об этом сказал министр инвестиций и развития Польши Ежи Квечинский.

Польша упростит процесс трудоустройства для иностранцев

По его словам, такие изменения готовит министерство инвестиций и развития, которое среди прочего хочет продлить срок легальной работы иностранцев.

Известно, что соответствующая программа будет разработана в первой половине этого года, а во второй половине года она полностью начнет функционировать. Кроме того, министр добавил, что в прошлом году работу в Польше получили от 1,2 до 1,5 млн украинцев.

По оценкам экспертов в 2030 году, на польском рынке труда будет не хватать 1,5 млн человек, поэтому миграция должна расти.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов.


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