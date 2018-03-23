Переход на летнее время состоится: когда украинцам нужно перевести часы в 2018

На ближайших выходных украинцы в очередной раз переведут стрелки часов. В отличии от осеннего перехода на новое сезонное время, который предоставлял возможность спать на час больше, весенний перевод на 60 минут вперед многие люди примут тяжелее. Как известно в Украине переводят стрелки часов еще с 1981 года.

Уже не одно десятилетие люди со всего мира спорят про эффективность этих мер. Британские ученые в 2007 году огласили итог исследований, что переход на летнее время не экономит, а увеличивает объемы использования электроэнергии. В 2008 году в министерстве энергетики США подсчитали, что перевод стрелок часов весной позволяет сэкономить 0,5% электроэнергии.

Переход на летнее время может оказать неблагоприятное влияние на здоровье. Врачи предупреждают, что готовиться к переводу часов стоит заранее для избежания недосыпов, снижения работоспособности и стресса. Медики также считают, что день, когда переводят часы в Украине, выбран правильно. Ведь в выходной проще адаптироваться к новому режиму.

Тем не менее, сторонники перевода часов весной считают, что эффективность летнего времени связана не только с экономией. В Кэмбридже в 2009 году выделили несколько факторов, определяющих целесообразность перевода часов. Среди них: сохранение природных ресурсов, связанное с уменьшением потребления электроэнергии, уменьшение числа аварий и преступлений, которые происходят в темное время суток, рост доходов от туризма, единый отсчет времени со многими странами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киевской городской рада могут пересмотреть целесообразность перехода на летнее время.