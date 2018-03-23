21:30 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесса может похвастаться "здоровым" бюджетом

Согласно исследованию ведущих аналитических центров, город Одесса признан наиболее финансово стабильным среди всех украинских городов. Об этом свидетельствуют данные "Рейтинга финансового здоровья бюджетов городов Украины".

Одесса может похвастаться

Для определения финансового "здоровья" украинских городов учитывались различные критерии - здоровье органов местного самоуправления и производился расчет финансовых показателей, прозрачность подотчетности муниципалитетных институтов власти, вовлеченность иностранных инвесторов, туристическая привлекательность.

Примечательно, что Одесская область, в отличии от своего административного центра, занимает лишь 18-ео место в общем рейтинге финансовой устойчивости. Деньги для проведения подобного исследования были выделены посольством США в Украине, а реализация проекта возложена на экспертов Института экономических и социальных реформ в Словакии.

Отметим, что "Южная Пальмира" обогнала Киев по показателям самоуправление местных властей и территориальных общин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина стала 77-ой в мировом рейтинге верховенства права.


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