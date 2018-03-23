Одесса может похвастаться "здоровым" бюджетом

Для определения финансового "здоровья" украинских городов учитывались различные критерии - здоровье органов местного самоуправления и производился расчет финансовых показателей, прозрачность подотчетности муниципалитетных институтов власти, вовлеченность иностранных инвесторов, туристическая привлекательность.

Примечательно, что Одесская область, в отличии от своего административного центра, занимает лишь 18-ео место в общем рейтинге финансовой устойчивости. Деньги для проведения подобного исследования были выделены посольством США в Украине, а реализация проекта возложена на экспертов Института экономических и социальных реформ в Словакии.

Отметим, что "Южная Пальмира" обогнала Киев по показателям самоуправление местных властей и территориальных общин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина стала 77-ой в мировом рейтинге верховенства права.