На Львовщине полицейский попался на взятке - ФОТО

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что старший лейтенант требовал с местного жителя 300 долларов.

За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за мошенничество. Полицейский был задержан на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас против задержанного открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мариуполе на получении взятки в сумме полторы тысячи долларов разоблачено должностное лицо областной медико-социальной экспертной комиссии.

Во время прохождения медицинской комиссии 43-летняя чиновница сообщила гражданину о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной третье группы инвалидности и предложила решить проблему с помощью денег.