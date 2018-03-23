08:32 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасса боевики вторые сутки придерживаются перемирия - ВИДЕО

За прошедшие сутки четверг, 22 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере.

На Донбасса боевики вторые сутки придерживаются перемирия - ВИДЕО

Украинские военнослужащие также соблюдают режим тишины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и минских соглашений.

Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников.

Напомним, в среду, 21 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере.


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