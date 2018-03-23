На Донбасса боевики вторые сутки придерживаются перемирия - ВИДЕО
За прошедшие сутки четверг, 22 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере.
Украинские военнослужащие также соблюдают режим тишины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и минских соглашений.
Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала, что сейчас проходит расследование касательно отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю стоит начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, занимающихся шпионажем.