Когда и куда будет летать Ryanair из Украины

Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири.
Согласно его словам, Ryanair будет перевозить пассажиров из двух основных аэропортов Украины. В частности, из "Борисполя" в Киеве и аэропорта Львова. При этом около 40% путешествующих будут составлять туристы из Европы в Украину.
В настоящее время известно только о направлениях Ryanair из Киева в 6 стран Европы:
Киев – Барселона
Киев – Братислава
Киев – Гданьск
Киев – Краков
Киев – Лондон (Станстед)
Киев – Вильнюс
Киев – Вроцлав
Киев – Познань
Киев – Стокгольм (Скавста)
Киев – Варшава (Модлин)
В свою очередь из Львова будут направлены еще пять лоукостеров:
Львов – Дюссельдорф (Веце)
Львов – Краков
Львов – Лондон (Станстед)
Львов – Мемминген
Львов – Варшава (Модлин)
Добавим, что начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", большинство билетов европейского лоукостера Ryanair для украинских пользователей будет не больше 200 гривен.