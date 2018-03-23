Когда и куда будет летать Ryanair из Украины

Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири.

Согласно его словам, Ryanair будет перевозить пассажиров из двух основных аэропортов Украины. В частности, из "Борисполя" в Киеве и аэропорта Львова. При этом около 40% путешествующих будут составлять туристы из Европы в Украину.

В настоящее время известно только о направлениях Ryanair из Киева в 6 стран Европы:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Гданьск

Киев – Краков

Киев – Лондон (Станстед)

Киев – Вильнюс

Киев – Вроцлав

Киев – Познань

Киев – Стокгольм (Скавста)

Киев – Варшава (Модлин)

В свою очередь из Львова будут направлены еще пять лоукостеров:

Львов – Дюссельдорф (Веце)

Львов – Краков

Львов – Лондон (Станстед)

Львов – Мемминген

Львов – Варшава (Модлин)

Добавим, что начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", большинство билетов европейского лоукостера Ryanair для украинских пользователей будет не больше 200 гривен.