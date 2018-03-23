22:54 23.03.2018 | Общество | Новости
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Израиль недоволен утечкой данных из Facebook

Руководство Израиля организует собственное расследование в деле кражи информации 50 млн пользователей из социальной сети Facebook. Об этом передает Bloomberg.

Израиль недоволен утечкой данных из Facebook

Сообщается, что израильский Минюст проведет мониторинг всех граждан, которые пользуются этой социальной сетью. Среди 50 млн пользователей могли оказаться и граждане нашей страны, а их данные могли быть использованы с целью получения персональной выгоды, что запрещено израильским законодательством.

Пользоваться персональной информацией юзера в Израиле можно только в целях обеспечения национальной безопасности, и только с согласия самого субъекта.

Отдельное расследование будет проводиться в отношении пользователей Twitter. Напомним, что менеджеры компании отказались удалять контент, который может подстрекать отдельных лиц к террористической деятельности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за масштабного сбоя в Facebook пострадали украинские пользователи. Число потерпевших не сообщается. 


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