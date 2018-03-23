Израиль недоволен утечкой данных из Facebook

Сообщается, что израильский Минюст проведет мониторинг всех граждан, которые пользуются этой социальной сетью. Среди 50 млн пользователей могли оказаться и граждане нашей страны, а их данные могли быть использованы с целью получения персональной выгоды, что запрещено израильским законодательством.

Пользоваться персональной информацией юзера в Израиле можно только в целях обеспечения национальной безопасности, и только с согласия самого субъекта.

Отдельное расследование будет проводиться в отношении пользователей Twitter. Напомним, что менеджеры компании отказались удалять контент, который может подстрекать отдельных лиц к террористической деятельности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за масштабного сбоя в Facebook пострадали украинские пользователи. Число потерпевших не сообщается.