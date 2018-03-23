Бывшего президента Южной Кореи подозревают в коррупции

Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что следствие поэтому дело взяло политика под стражу, опасаясь уничтожения документов. Также кроме экс-главы государства в финансовых злоупотреблениях подозреваются его родственники, бывший советник и сотрудники группы компаний Samsung Group.

Обвинение утверждает, что экс-президент получал взятки от Службы национальной разведки, а также ряда коммерческих структур.

По предположениям обвинительной стороны Ли Мен Бак владел целой компанией и занимался нелегальным фондом, который собрал около 20 млн евро.

Теперь у Генпрокуратуры есть 20 дней, чтобы предъявить политику официальные обвинения.

Добавим, Ли Мен Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Он стал пятым лидером в истории страны, который подвергся уголовному преследованию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", против бывшего президента Франции Николя Саркози открыли дело, предъявляя ему обвинения в ряде преступлений, о чем сообщили прессе источники, причастные к следствию.