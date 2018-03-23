11:18 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Большинство билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро – ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. Об этом написал на своей странице в Twitter.

Большинство билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро – ФОТО

В своем посте глава государства указал, что большинство билетов европейского лоукостера для украинских пользователей будет не больше 200 гривен.

По словам Порошенко, сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.

Известно, что первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаются в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру.

Порошенко добавил, что самое главное, что эти полеты точно состоятся!

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair впервые появится на украинских рынках авиаперевозчиков в 2018 году. Первыми аэропортами, которые будут предоставлять услуги Ryanair станет "Борисполь" и "Львов".


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