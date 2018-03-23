Американка сорвала сказочный джэк-пот

Сегодня в США стало еще одним миллионером больше. Имя счастливой победительницы - Кассандра Холмс, она сорвала приз в 8 млн долларов.

Отметим, что по американскому законодательству 30 процентов от выигрыша достается государству. Таким образом, женщине достанется всего ничего - 5 млн долларов. Согласно правилам, магазин, где был приобретен билет, также получает 1 процент от суммы выигрыша.

Сама обладательницы золотых миллионов заявила, что часть денег отправит своим внукам, а у нее их много. Остальное состояния женщина желает потратить на континентальное турне по всей Америке.

"Это была моя детская мечта, никогда не думала, что смогу ее реализовать", - отмечает Холмс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель немецкой столицы выиграл в лотерею Eurojackpot 42 млн евро.