23:40 23.03.2018 | Общество | Новости
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Американка сорвала сказочный джэк-пот

Престарелая жительница штата Флорида из города Озарка стала победительницей государственной лотереи. Об этом передает WSF news.

Американка сорвала сказочный джэк-пот

Сегодня в США стало еще одним миллионером больше. Имя счастливой победительницы - Кассандра Холмс, она сорвала приз в 8 млн долларов. 

Отметим, что по американскому законодательству 30 процентов от выигрыша достается государству. Таким образом, женщине достанется всего ничего - 5 млн долларов. Согласно правилам, магазин, где был приобретен билет, также получает 1 процент от суммы выигрыша.

Сама обладательницы золотых миллионов заявила, что часть денег отправит своим внукам, а у нее их много. Остальное состояния женщина желает потратить на континентальное турне по всей Америке. 

"Это была моя детская мечта, никогда не думала, что смогу ее реализовать", - отмечает Холмс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель немецкой столицы выиграл в лотерею  Eurojackpot 42 млн евро. 


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