10:57 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи

В пятницу, 23 марта, Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированную территорию Донецкой области 190,4 тонны гуманитарной помощи.

Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой области проследовало 11 грузовиков. Так, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы и медицинские товары.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Кроме того, боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью.


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