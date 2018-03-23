Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой области проследовало 11 грузовиков. Так, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы и медицинские товары.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Кроме того, боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью.