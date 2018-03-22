Во Львов прибыли миротворцы ООН – ФОТО

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как утверждает заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по морально-психологическому обеспечению, генерал-майора Александра Голоднюка, прибыли лучшие представители ВСУ, которые имеют высококлассные навыки.

Кстати, до ротации они неоднократно выполняли боевые задачи в районе проведения АТО.

Во время построения старшего отряда подполковника Денису Перетятько встретили символическим украинским караваем, также состоялось награждение памятными нагрудными знаками Воин-миротворец.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго отлетела в эту страну для выполнения задач.