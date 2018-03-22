13:54 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львов прибыли миротворцы ООН – ФОТО

В Международный аэропорт им. Даниила Галицкого во Львове прилетел самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Конго.

Во Львов прибыли миротворцы ООН – ФОТО

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как утверждает заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по морально-психологическому обеспечению, генерал-майора Александра Голоднюка, прибыли лучшие представители ВСУ, которые имеют высококлассные навыки.

Кстати, до ротации они неоднократно выполняли боевые задачи в районе проведения АТО.

Во время построения старшего отряда подполковника Денису Перетятько встретили символическим украинским караваем, также состоялось награждение памятными нагрудными знаками Воин-миротворец.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго отлетела в эту страну для выполнения задач.


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