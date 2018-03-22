В Украине в четверг сохранится зимняя погода с дневными оттепелями

В этот день погода в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму пройдет снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза.

В Киеве сегодня с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Осадков синоптики не обещают, но на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-15 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 4 градуса.

На севере страны осадков также сегодня не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса.

В центре Украины без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса.

На востоке страны также без существенных осадков, только в Донецкой области ночью снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градуса.

На юге Украины ночью местами снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов морохза. Днем потеплеет до 1-6 градусов.

Народный прогноз: 22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик - стужу.