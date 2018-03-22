В Японии заработала солнечная электростанция на воде

Отмечается, что сама станция размещена на поверхности воды, в резервуаре плотины. Общей площадью порядка 18 Га и состоит из 50 тысяч панелей солнечных батарей.

Известно, что годичное производство электроэнергии превысит 16 млн кВт. Этого хватит на обеспечение электричеством порядка 5000 домохозяйств в течение года.

Станции подобного рода могут стать популярны в прибрежных районах со сложным рельефом или нехваткой территории как в Японии. Кроме этого, решаются проблемы с охлаждением и повышается КПД ведь вода отражает много солнечного излучения. К слову, именно в Японии находятся 75% плавучих СЭС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компании Канады рассматривают возможность сотрудничества с Украиной по внедрению проектов возобновляемой энергетики. Отмечается, во время встречи со специалистами канадских компаний речь шла о строительстве на территории Луганской области электростанции с использованием солнечных панелей канадского производства.