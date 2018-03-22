16:31 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВФ не пречислил Украину к бедным развивающимся странам

Международный валютный фонд не включил Украину в перечень развивающихся стран с низким доходом. Об этом сообщается в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в разивающихся странах с низким доходом.

МВФ не пречислил Украину к бедным развивающимся странам

Украина стала страной, которая в 2014 году не вошла в перечень развивающихся стран с низким доходом, при том, что уровень дохода на душу населения был ниже порогового уровня для включения в перечень на 14%.

Хотя в сообщении указано, что Украину в этот перечень не включили потому, что падение доходов населения обусловлено военным конфликтом.

При этом сейчас МВФ снова не включил Украину в группу стран с низким доходом, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой.

В фонде отметили, что уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies), страны с рыночной экономикой.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", столица Украины поднялась на двадцать позиций в списке самых дорогих городов мира, таким образом, встав на 110 ступень рейтинга.


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