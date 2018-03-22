Украинцев нет среди жертв и пострадавших в аварии в Таиланде - МИД

Об этом в четверг утром, 22 марта, сообщил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины. Согласно сообщению, консул в этой стране проверяет информацию.

Вместе с тем, по его предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших нет, - заверили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Таиланде в результате столкновения двухэтажного автобуса с грузовиком погибли 19 человек, 35 пострадали. Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. По предварительным данным, автобус съехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком, который вез прицеп. Оба транспортных средства съехали с дороги и наехали на деревья.