Саркози опровергает обвинения в финансовых махинациях

По его словам, все обвинение в его адрес не подтверждены никакими доказательствами, а только заявлениями Каддафи и его семьи.

Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МИД Франции, которое в то время возглавлял Саркози.

Полученные средства, якобы использовала его компания.

Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании.

Известно, уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о коррупции. Правоохранительные органы заподозрили его в незаконном финансировании его избирательной кампании.