15:26 22.03.2018 | Общество | Новости
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Саркози опровергает обвинения в финансовых махинациях

Экс-президент Франции Николя Саркози отказывается принимать обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Об этом сообщает издание DW.

Саркози опровергает обвинения в финансовых махинациях

По его словам, все обвинение в его адрес не подтверждены никакими доказательствами, а только заявлениями Каддафи и его семьи.

Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МИД Франции, которое в то время возглавлял Саркози.

Полученные средства, якобы использовала его компания.

Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. 

Известно, уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о коррупции. Правоохранительные органы заподозрили его в незаконном финансировании его избирательной кампании.


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