Пользователи должны уйти из Facebook - или как контролировать свои данные в соцсети

Журналист предлагает ряд советов тем, кто хочет лучше контролировать свои данные в этой соцсети или вовсе удалить свой аккаунт. Так, он рекомендует войти в пункт "Приложения" меню "Настройки" и удалить те из приложений, которые "выглядят незнакомыми".

"В основе скандала с Business Analytica - использование психологического теста, который собирал не только данные о желающих в нем участвовать, но и информацию о людях, связанных с ними, в том числе днях их рождения, их местонахождении и о том, что эти контакты "лайкают", - говорится в статье. - Чтобы это предотвратить, кликните на "Приложения, используемые другими" и снимите галочки, соответствующие тем данным, которые вы не хотели бы показывать другим".

Филдс включил в статью ссылку на удаление Facebook (https://www.facebook.com/help/delete_account) и объяснил разницу между удалением и деактивацией аккаунта: в первом случае все данные о пользователе и весь его профиль удаляются с серверов Facebook, а во втором только скрываются фотографии и комментарии, тогда как профиль пользователя и данные о нем остаются на серверах на случай, если он передумает.

Источник: Инопресса