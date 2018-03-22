12:33 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе

Мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлили до 31 марта 2019 года.

ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе

Соответствующее решение поддержали все государства Европейского союза, Соединенные Штаты Америки и Канада. Как сообщила в четверг, 22 марта, пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила

Миссия должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали это, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале Украина направила действующему председателю ОБСЕ - министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос о продлении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе на 2019 год.


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