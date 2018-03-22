ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе

Соответствующее решение поддержали все государства Европейского союза, Соединенные Штаты Америки и Канада. Как сообщила в четверг, 22 марта, пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила

Миссия должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали это, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале Украина направила действующему председателю ОБСЕ - министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос о продлении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе на 2019 год.