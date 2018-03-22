Нидерланды готовят документы для суда по катастрофе MH17

Такой законопроект позволит допросить в суде подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать. Суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге.

Как сообщает Bloomberg, об это сообщили журналистам в Министре юстиции страны.

По его словам, в процессе смогут участвовать родственники жертв этой авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Таким образом, все потерпевшие будут обеспечены равными правами.

Кроме того, во время суда будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении правительства Нидерландов не указано.

Расследование крушения MH17 все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц, имена которых и должности не называются, - пояснили в министерстве.

Напомним, Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних, в том числе три малолетних ребенка.

Как сообщал УРА-Информ, международная следственная комиссия подтвердила, что именно Россия поставила сепаратистам "Бук", из которого был уничтожен самолет. В ответ на это в Минобороны РФ заявляли, что "никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали". Кроме того в СМИ появились видеозаписи перевозки "Бука" к предполагаемому месту пуска.