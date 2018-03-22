13:50 22.03.2018 | Общество | Новости
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На экс-президента Франции завели дело о коррупции

Против бывшего президента Франции Николя Саркози открыли дело, предъявляя ему обвинения в ряде преступлений, о чем сообщили прессе источники, причастные к следствию. Об этом сообщает  Deutsche Welle.

На экс-президента Франции завели дело о коррупции

Помимо остального, прошлого хозяина Елисейского дворца подозревают в так званой "пассивной коррупции", незаконном финансировании своей предвыборной кампании и сокрытии средств.

Обвинение касаются возможной финансовой аферы 2007 года, когда Саркози был избран президентом Франции, с деньгами тогдашнего правительства Ливии во главе с Муаммаром Каддафи.

Политика, в целом, подозревают в том, что его предвыборный штаб получал финансовую поддержку со стороны режима ливийского правителя.

Следствие проверяло версию о получении бывшим президентом 50 миллионов евро на финансирование кампании. Эта сумма выше, чем вдвое больше разрешенного тогдашним французским законодательством лимита расходов на предвыборную кампанию, который тогда составлял 21 миллион евро.

Расследование по этому делу продолжается с 2013 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", бывшего президента Франции Николя Саркози задержали, как подозреваемого в коррупции.


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