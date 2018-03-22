14:50 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189295:test

На Донбассе украинские военные задержали боевика

Военнослужащие в Донбассе задержали боевика российско-оккупационных войск Романа Толкущего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

На Донбассе украинские военные задержали боевика

Как указано в сообщаении пресс-центра защитников, на днях украинскими военнослужащими, которые выполняли характерные боевые задачи на первой линии обороны, был задержан очередной боевика вражеских российско-оккупационных войск.

Как выяснилось задержанного зовут Толкущий Роман Викторович. Мужчина родился в 1979 году, он является уроженцом Енакиево Донецкой области.

По словам военных, боевик сообщил, что не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы и попытки заработать денег.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"на Донбассе один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС и ЕБРР предоставят более 1 млрд евро трем странам Савченко зачитали подозрение и забрали в СБУ "Только прошу - выживи": Савченко встретилась со своей мамой и сестрой перед задержанием - ФОТО, ВИДЕО Задержан столичный координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив