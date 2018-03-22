На Донбассе украинские военные задержали боевика

Как указано в сообщаении пресс-центра защитников, на днях украинскими военнослужащими, которые выполняли характерные боевые задачи на первой линии обороны, был задержан очередной боевика вражеских российско-оккупационных войск.

Как выяснилось задержанного зовут Толкущий Роман Викторович. Мужчина родился в 1979 году, он является уроженцом Енакиево Донецкой области.

По словам военных, боевик сообщил, что не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы и попытки заработать денег.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму.