Жан Рено рассказал чем его шокировала Украина

В течении нескольких дней знаменитый французский актер Жан Рено пребывает в Киеве в связи с тем, что французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором ему досталась главная роль.

Известный французский актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах, где уже отсняли 70% фильма. Карпаты выбрали в качестве основной локации для съемочного процесса. Визуализацию остальной части фильма перенесли в Киев.

Он заявил, что был шокирован, побывав в Карпатах, потому что эти горы – очень и очень красивы. Ему было очень холодно во время съемок, так как съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала -24С. Он добавил, что зато каждое утро они видели просто магический лес. По мнению актера, природа Карпат – просто прекрасна.

Также Жан Рено отметил, что украинцы принимали его и французскую съемочную группу очень тепло, поэтому ему также запомнится и гостеприимство украинцев.

Он подчеркнул, что был очень счастлив и с удовольствием работал. Также актер выразил желание поработать бы в новом проекте с Украиной и в будущем.

Стоит отметить, что организаторы пресс-конференции опровергли слухи о том, что "Последний шаг" - это завершающий фильм в карьере актера. Жан Рено и в дальнейшем будет сниматься в других фильмах и продолжит карьеру, как подчеркивают они. Информацию о том, что после съемок в Карпатах он прекратит участие в любых других проектах, опровергли.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", Петр Порошенко с супругой Мариной провели совместную встречу с французским актером Жаном Рено, который участвует в съемках украинско-французского фильма "Последний шаг".