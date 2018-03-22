Индия успешно испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos

Как отмечается, испытательный пуск был произведен на полигоне Покхаран в штате Раджастхан. Так, ракета для высокоточного удара с головкой самонаведения индийского производства совершила полет по установленной траектории и точно поразила цель, отметили разработчики.

"Сегодня BrahMos утвердился как тактическое оружие мирового класса, стоящее на вооружении индийских сухопутных сил, а также в индийских ВМС и ВВС", - говорится в сообщении.

Кстати, в конце ноября 2017 года Индия впервые успешно запустила крылатую ракету "БраМос" совместной российско-индийской разработки с борта многоцелевого истребителя Су-30МКИ.

После этого ВВС Индии подписали контракт на поставку ракет "БраМос" с января 2018 года. Ракеты предназначены для вооружения порядка 50 истребителей Су-30МКИ, доработанных для их применения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индийские власти разрешили родственникам безнадежно больных пациентов проводить эвтаназию.Теперь медики смогут выполнять операцию по пассивной эвтаназии пациентов. Человек сам будет решать свою дальнейшую судьбу, а, если он будет находиться в коме, то за него это смогут сделать родственники и близкие.