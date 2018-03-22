Илон Маск не получит зарплату по решению Tesla

Одним из главных условий для получения опциона, который разбит на 12 частей по 1% акций компании в обращении, станет достижение целевых показателей Tesla в последующие десять лет. По текущим котировкам опцион составляет 2,6 млрд долларов.

Данный опцион будет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Отмечается, что Маск при достижении ключевых запланированных целей может заработать до 50 млрд долл.

Как считают акционеры компании, именно такой способ оплаты наиболее соответствует интересам инвесторов: это увеличит капитализацию Tesla даже в случае, если целевые показатели не будут достигнуты полностью. Также Маск не сможет покинуть компанию раньше срока.

В данный момент основателю Tesla Илону Маску принадлежит около 20% акций компании. Капитализация Tesla оценивается приблизительно в 52 млрд долл.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о создании "межгалактической медиаимперии", которую он планирует назвать Thud.