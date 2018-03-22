15:15 22.03.2018 | Общество | Новости
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Илон Маск не получит зарплату по решению Tesla

Акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на десять лет. Вместо нее он будет получать опционы на акции Tesla. Об этом сообщает CNBC.

Илон Маск не получит зарплату по решению Tesla

Одним из главных условий для получения опциона, который разбит на 12 частей по 1% акций компании в обращении, станет достижение целевых показателей Tesla в последующие десять лет. По текущим котировкам опцион составляет 2,6 млрд долларов.

Данный опцион будет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Отмечается, что Маск при достижении ключевых запланированных целей может заработать до 50 млрд долл.

Как считают акционеры компании, именно такой способ оплаты наиболее соответствует интересам инвесторов: это увеличит капитализацию Tesla даже в случае, если целевые показатели не будут достигнуты полностью. Также Маск не сможет покинуть компанию раньше срока.

В данный момент основателю Tesla Илону Маску принадлежит около 20% акций компании. Капитализация Tesla оценивается приблизительно в 52 млрд долл.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о создании "межгалактической медиаимперии", которую он планирует назвать Thud.


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