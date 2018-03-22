Генпрокуратура вручила подозрение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил народному депутату Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

Как известно, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Вскоре нардепа задержала СБУ.

Напоним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народный депутат Украины Надежда Савченко привезла в Верховную Раду с собой личные вещи, которые ей могут понадобиться в тюремной камере.