17:15 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Генпрокуратура вручила подозрение Савченко

Народному депутату Надежде Савченко вручили подозрение Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Генпрокуратура вручила подозрение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил народному депутату Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

Как известно, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Вскоре нардепа задержала СБУ.

Напоним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народный депутат Украины Надежда Савченко привезла в Верховную Раду с собой личные вещи, которые ей могут понадобиться в тюремной камере.


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