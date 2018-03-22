17:50 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В вооруженный силы Украины призовут до 500 офицеров

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

В вооруженный силы Украины призовут до 500 офицеров

Генштаб намерен призвать офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи.

Он напомнил, что в прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности на небоевых объектах

По словам Артеменко, призыв планируется осуществить в 2018 году в мае-июне Генштабом ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на срочную военную службу в апреле – мае 2018 года планируют призвать около 15 тыс. человек.


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