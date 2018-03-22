Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танковую позицию сепаратистов

Об этом свидетельствуют данные отчета миссии ОБСЕ.

Сообщается, что наблюдатели зафиксировали шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть танков (пять T-64 и один Т-72) возле населенного пункта Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска.

При этом вблизи Круглика Луганской области находились еще пять танков сепаратистов. В частности, четыре были T‑64 и один неустановленного типа. Кроме того, в этом же регионе были замечены два бронетранспортера (МТ-ЛБ), две бронированные машины, три МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле Первомайска, и один МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава проекта по демократическому управлению бюро ОБСЕ Джакопо Леоне считает, что в украинском государстве необходимо внедрить кодекс этического поведения народных депутатов в Верховной Раде.